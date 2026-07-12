Назначението на Малдини отново подхрани мечтата на италианските медии за Гуардиола

Паоло Малдини и Леонардо са новите технически ръководители на италианския национален отбор, а местните медии днес твърдят, че Пеп Гуардиола отново е вариант за овакантения пост на селекционер.

Италианската футболна федерация потвърди вчера, че Малдини е назначен за нов технически директор с четиригодишен договор, който ще го задържи до края на Световното първенство през 2030 г. Към него ще се присъедини и бившият му съотборник от Милан и бивш директор на „росонерите“ и ПСЖ – Леонардо, който ще му бъде съветник.

Легендата Малдини поема ключов пост националния на Италия

Проектът на Малдини е четиригодишен и с безпрецедентни правомощия в новата си роля се очаква той да направи мащабни промени в начина, по който функционират националният отбор и юношеските формации. На първо място в дневния му ред обаче е назначаването на нов селекционер.

В продължение на седмици двамата основни фаворити бяха Роберто Манчини и Антонио Конте. Конте има подкрепата на клубовете от Серия А, докато Манчини се ползва с дългогодишни добри отношения с президента на федерацията Джовани Малаго. И двамата са заемали поста в миналото и могат да се похвалят с огромен треньорски опит, но и двамата носят със себе си известни противоречия. Съществуват опасения, че Конте може да не е най-подходящият избор от тактическа гледна точка, докато решението на Манчини да напусне Италия, за да поеме Саудитска Арабия през 2023 г., все още е горчив хап за мнозина.

Според информации на „Ла Гадзета дело Спорт“ нито Конте, нито Манчини са „на върха в списъка на Малдини и Леонардо“. Сега Гуардиола отново е в полезрението, като изданието настоява, че бившият наставник на Манчестър Сити и Барселона вече не е „фантастична“ опция. Най-големият проблем с назначението на каталунеца е неговата заплата, която според изданието е била близо 25 милиона евро бруто през последния му сезон в Манчестър Сити през 2025-26 г.

Очаква се клубовете от Серия А да допринесат за заплатата на новия селекционер, за да помогнат за привличането на треньор от най-високо ниво, но дори и така, те не биха могли да осигурят възнаграждение, доближаващо се до това, което Гуардиола печелеше на „Етихад“.

„Гадзета дело Спорт“ твърди, че все още има надежда, но много ще зависи от разговорите, които ще се проведат между ключовите фигури в този нов проект за Италия, а именно Малдини и Леонардо. Фактът, че Гуардиола е заявил желание да се пробва в национален отбор на някакъв етап от кариерата си, също помага на „скуадра адзура“.

Изданието също така предполага, че Карло Анчелоти и Андреа Пирло могат да бъдат сред алтернативните варианти, ако Италия се откаже от Конте, Манчини или Гуардиола.

👔🇮🇹🔍 Italia ya trabaja en el nombramiento de su nuevo seleccionador.



✅ Giovanni Malagò- presidente FIGC

✅ Paolo Maldini- Director Deportivo

✅ Leonardo- Team Advisor

❓ Conte, Guardiola o Mancini - entrenador



Esos son los favoritos al puesto. ¿Cuál sería vuestra elección? https://t.co/M5DkmjkIIa pic.twitter.com/kQ2EjSH3z0 — Mario Reinoso (@marioreinoso_) July 12, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google