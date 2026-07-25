Ювентус ще се отърве от Опенда след само един сезон, нападателят отива в Лион

Нападателят на Ювентус Лоис Опенда очевидно ще се задържи при "бианконерите" само за един сезон. Според последните информации белгиецът, който премина при италианците през септември 2025 г., сега ще отиде под наем в Лион.

Френският клуб ще поеме изцяло заплатата на Опенда и ще заплати около 3 млн. евро сума за преотстъпването. Все още са противоречиви сведенията дали има или няма клауза за постоянното откупуване на футболиста в полза на Лион, като "Гадзета дело спорт" и Николо Скира информират, че такава е налице, а Фабрицио Романо твърди обратното.

🚨🔴🔵 Lois Openda to Olympique Lyon, here we go! Verbal agreement in place on loan deal from Juventus.



OL to cover the salary and pay around €3m loan fee, no buy clause reports @FabriceHawkins.



Openda already gave green light days ago, as per @Santi_J_FM.



Medical next week. pic.twitter.com/gL97TbszL5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026

Опенда дойде в Ювентус от РБ Лайпциг с трансфер за малко над 40 млн. евро, но разочарова доста с изявите си, като вкара само 2 гола в 34 срещи за "старата госпожа".

Любопитното е, че се очаква белгиецът да играе в днешната контрола срещу Стандард (Лиеж) от 21:00 часа българско време, преди да финализира преминаването си в Лион.

"Бианконерите" отчаяно се нуждаят от попълнения в атака заради напускането и на Душан Влахович, като все още се надяват да уредят привличането на Рандал Коло Муани от ПСЖ.

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