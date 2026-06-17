Леверкузен уреди една от звездите на Лион

Афонсо Морейра ще продължи кариерата си в Бундеслигата. 21-годишният португалец беше един от най-добрите футболисти на Лион през изминалия сезон, но няма да остане при "хлапетата".

Според информация на журналиста Фабрицио Романо, Байер (Леверкузен) и Лион са постигнали споразумение за трансфера на крилото. Френският клуб ще получи 32 милиона евро за правата на играча.

Очаква се португалецът да премине медицински прегледи тази седмица.

Морейра прекара само един сезон във Франция след преминаването си от Спортинг (Лисабон). В Лига 1 той записа 27 мача и 7 асистенции, с което стана един от двамата най-добри подавачи в отбора на Лион, заедно с Ендрик.

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Снимки: Imago