Ювентус показа розовия си екип за новия сезон

От Ювентус официално представиха втория си екип за предстоящата кампания, като той е изработен в сътрудничество с клубния спонсор “Адидас”. Фланелката е предимно в розово, който е един от традиционните цветове на “Старата госпожа”, а емблемата е заменена от лика на зебра - един от символите на торинския гранд.

“Ювентус и “Адидас” днес представиха новия резервен екип за сезон 2026/27. Дизайнът свързва клуба с неговите корени, пресъздавайки емблематичната розова цветова гама през модерна призма и включвайки трилистното лого на “Адидас”. Това съчетава иновацията на представянето на най-високо ниво със силна връзка с футболната култура и стила извън терена. Преди черното и бялото да станат синоними на Ювентус, имаше розово. Носен от клуба в най-ранните му години, този цвят остава една от най-интригуващите глави в клубната история.

some colours never lose their place 🩷​



introducing the Juventus away jersey 26/27, available now. 🔗



Available on https://t.co/KklmYutzKd and across Juventus official retail stores.​



🔗​ https://t.co/rOU3uNR2ML pic.twitter.com/nXblxqoH6t — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) July 21, 2026

Разработена върху бледорозова основа, фланелката включва деликатна шарка, вдъховена от зебрата, което е силна препратка към вечния символ на клуба. Графиката тон в топ преминава през плата, добавяйки дълбочина, движение и изискана текстура, която съчетава миналото и настоящето в перфектен за Ювентус стил. Яката, маншетите на ръкавите и трите ленти на “Адидас” на раменете включват дръзки черни детайли, създавайки поразителен контраст с розовата основа. Специално преработената форма на яката предлага чист и съвременен силует, който балансира елегантността и производителността. Символът на Ювентус гордо стои на гърдите заедно с логото на “Адидас”, вдъхновено от историческото наследство”, пише в клубното изявление.

Bold in pink. Built for the future ⚡️​@adidasfootball bring their 🅰️ game​



Available on https://t.co/KklmYutzKd and across Juventus official retail stores.​



🔗 https://t.co/rOU3uNR2ML pic.twitter.com/XNbKpLdYOa — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) July 21, 2026

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