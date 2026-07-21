Ювентус се надява Дибу Мартинес да поиска трансфер

След края на Световното първенство се появиха информации, че Емилиано Мартинес е готов да окаже натиск върху Астън Вила да го продаде на Ювентус, като личните му условия с италианския клуб вече са договорени. Беше известно, че вратарят ще изчака края на турнира в САЩ, Канада и Мексико, където неговият отбор стигна до продължения във финалния мач, за да вземе решение за бъдещето си и изглежда той уверено върви в посока Торино.

Сега Еми Мартинес се завръща в Европа и може да се съсредоточи върху следващата стъпка в клубната си кариера, която може да продължи в Ювентус. Италианското издание „Гадзета дело Спорт“ твърди, че е дошъл моментът, в който „Дибу“ ще се опита да убеди Астън Вила да му позволи да премине в Серия А.

Според информациите Ювентус е предложил наем със задължителна опция за закупуване на обща стойност 6,5 милиона евро. Отборът от Премиър лийг обаче иска сума, близка до 10 милиона евро, за да се раздели с вратаря си.

Мартинес вече е постигнал съгласие с „бианконерите“ за тригодишен договор със заплата от 5 милиона евро на сезон, плюс бонуси, обвързани с представянето му. Настоящият му контракт с Астън Вила е до юни 2029 г., а през септември той ще навърши 34 години.

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Снимки: Gettyimages