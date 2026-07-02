Лион се подсили с датски национал

Френският Лион официално обяви привличането на халфа Мадс Бидструп от РБ Залцбург.

25-годишният датчанин подписа договор с новия си клуб, който ще го задържи на „Групама Стейдиъм“ до 30 юни 2031 година.

Que la Force soit avec toi Mads 🤝🔴🔵#Bidstrup2031 pic.twitter.com/Ds05kLb0gq — Olympique Lyonnais (@OL) July 1, 2026

Трансферната сума по сделката е 10,5 милиона евро, като са предвидени и допълнителни бонуси в размер на 3 милиона евро. Освен това, австрийският клуб си е осигурил 10% от сумата при евентуална бъдеща продажба на футболиста.

През изминалия сезон в австрийската Бундеслига Бидструп записа 25 мача, в които се отличи с една асистенция.

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