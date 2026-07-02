Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. РБ Залцбург
  3. Лион се подсили с датски национал

Лион се подсили с датски национал

  • 2 юли 2026 | 05:55
  • 250
  • 0
Лион се подсили с датски национал

Френският Лион официално обяви привличането на халфа Мадс Бидструп от РБ Залцбург.

25-годишният датчанин подписа договор с новия си клуб, който ще го задържи на „Групама Стейдиъм“ до 30 юни 2031 година.

Трансферната сума по сделката е 10,5 милиона евро, като са предвидени и допълнителни бонуси в размер на 3 милиона евро. Освен това, австрийският клуб си е осигурил 10% от сумата при евентуална бъдеща продажба на футболиста.

През изминалия сезон в австрийската Бундеслига Бидструп записа 25 мача, в които се отличи с една асистенция.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Рангник: Няма какво да губим, а можем да спечелим много

Рангник: Няма какво да губим, а можем да спечелим много

  • 2 юли 2026 | 05:23
  • 407
  • 0
Американците уверено се справиха с Босна и Херцеговина, но загубиха голмайстора си

Американците уверено се справиха с Босна и Херцеговина, но загубиха голмайстора си

  • 2 юли 2026 | 05:06
  • 15293
  • 52
Треньорът на ДР Конго научи за смъртта на баща си по време на пресконференцията

Треньорът на ДР Конго научи за смъртта на баща си по време на пресконференцията

  • 2 юли 2026 | 04:09
  • 1454
  • 2
Лукаку: Такива победи ни сплотяват още повече

Лукаку: Такива победи ни сплотяват още повече

  • 2 юли 2026 | 04:05
  • 461
  • 0
Пап Тиау: Боли, но трябва да поздравим отбора

Пап Тиау: Боли, но трябва да поздравим отбора

  • 2 юли 2026 | 03:11
  • 519
  • 0
Кимих: Провалът на Световното ме убива

Кимих: Провалът на Световното ме убива

  • 2 юли 2026 | 02:36
  • 634
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Американците уверено се справиха с Босна и Херцеговина, но загубиха голмайстора си

Американците уверено се справиха с Босна и Херцеговина, но загубиха голмайстора си

  • 2 юли 2026 | 05:06
  • 15293
  • 52
Грешка на бивш вратар на Локо (Пд) помогна на Белгия за изключителен обрат срещу Сенегал

Грешка на бивш вратар на Локо (Пд) помогна на Белгия за изключителен обрат срещу Сенегал

  • 2 юли 2026 | 01:48
  • 38088
  • 141
Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство

Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство

  • 1 юли 2026 | 21:00
  • 47211
  • 210
ЦСКА 1948 спретна голямо шоу със словенски гранд, национал на България блести

ЦСКА 1948 спретна голямо шоу със словенски гранд, национал на България блести

  • 1 юли 2026 | 20:49
  • 29745
  • 27
Ботев разби Черноморец (Бургас), жесток порой прекъсна мача

Ботев разби Черноморец (Бургас), жесток порой прекъсна мача

  • 1 юли 2026 | 18:29
  • 27953
  • 7
Ден 3 на “Уимбълдън”: всички резултати

Ден 3 на “Уимбълдън”: всички резултати

  • 1 юли 2026 | 23:37
  • 24141
  • 15