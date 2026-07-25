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  3. В Юве напредват към други двама национали след провала на сделката за Мартинес

В Юве напредват към други двама национали след провала на сделката за Мартинес

  • 25 юли 2026 | 10:43
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В Юве напредват към други двама национали след провала на сделката за Мартинес

От Ювентус са насочили интереса си към Зион Сузуки от Парма и Гулиелмо Викарио от Тотнъм в търсенето си на нов вратар, твърди местната преса. До скоро се смяташе, че фаворит е Емилиано Мартинес, но от Астън Вила в последните дни сякаш опитват да сложат край на тези спекулации и обявиха, че аржентинецът не е за продан и ще остане на “Вила Парк”. “Бианконерите” бяха уверени в привличането му и дори договориха личните условия на стража, но не са склонни да предложат повече от 6-7 милиона евро, сума, която не удовлетворява бирмингамци.

Ювентус се надява Дибу Мартинес да поиска трансфер
Ювентус се надява Дибу Мартинес да поиска трансфер

Именно поради тази причина “Скай Спорт Италия” и “Тутурпосрт” твъдят, че в Ювентус вече напредват в разговорите си с Парма за Сузуки. Японският страж направи силно впечатление с добрите си изяви за “дуковете” през миналата кампания, а впоследствие и за националния си тим на Световното първенство. Интересът към Викарио също остава, но той със сигурност ще излезе по-скъпо на Юве. Вратарят на Тотнъм лекува травма и остана извън групата на тима за предсезонното турне, но медиите в Англия твърдят, че не е част от плановете на Роберто Де Дзерби за новия облик на “шпорите”. Това може да наклони силно везните в полза на “бианконерите” в желанието им да вземат Викарио.

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Снимки: Gettyimages

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