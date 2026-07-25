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Ювентус иска Трубин

  • 25 юли 2026 | 06:48
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Ювентус иска Трубин

Ювентус проявява интерес към двама вратари: Анатолий Трубин от Бенфика и Зион Сузуки от Парма. Това съобщи инсайдерът Николо Шира в Х.

Според източника, клубът от Торино вече е поискал информация и за двамата играчи. Водещият кандидат за подкрепление остава световният шампион от Аржентина Емилиано Мартинес, който играе за Астън Вила. Клубовете обаче все още не са постигнали споразумение за евентуален трансфер.

Трубин се присъедини към Бенфика през лятото на 2023 г. от Шахтьор за 10 милиона евро. Договорът му с португалския клуб е до 30 юни 2028 г., а Transfermarkt оценява стойността на украинския вратар на 25 млн евро.

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