Нико Петров: Левски приличаше на свръхзвуков самолет през второто полувреме!

Нико Петров коментира в студиото на Sportal.bg двубоя от Втория предварителен кръг на Шампионска лига на Левски срещу Университатя Крайова. "Сините" спечелиха с 1:0 след попадение на Кристиан Димитров, но имаха и още удобни възможности за гол. Ето как Нико Петров видя двубоя:

Скоростта ще довърши Крайова в реванша. Победата с 1:0 оставя всичко в ръцете на Левски. В Румъния обаче сценарият ще бъде различен. Крайова няма избор и ще трябва да атакува, което неминуемо ще отвори пространства зад защитата си. Именно там се крие големият шанс за "сините".

Това оръжие Левски вече го показа през второто полувреме на първия мач. При всяка бързо отнета топка и мигновен преход в атака отборът на практика приличаше на свръхзвуков самолет. Рейналдо, Око-Флекс и Бала буквално прелитаха през свободните пространства и създаваха най-опасните ситуации пред вратата на Крайова.Точно тази скорост може да се окаже решаваща и в реванша. При бърз преход от защита в атака две-три точни подавания ще бъдат достатъчни, за да бъде разсечена защитата на румънците.

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Левски няма нужда да се надлъгва с Крайова във владението на топката. Напротив – по-умният ход е да бъде компактен, да затваря пространствата и при всяко отнемане да търси светкавична контраатака. Колкото повече домакините рискуват, толкова повече възможности ще се откриват пред Рейналдо, Око-Флекс и Бала.

Ако "сините" повторят контраатакуващото лице, което показаха след почивката в София, скоростта на тримата офанзивни футболисти може да се превърне в ключа, с който Левски не просто ще защити аванса си, а ще довърши Крайова и ще продължи европейския си път, сподели анализаторът Нико Петров.

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