11-те на Левски и Университатя (Крайова), Макун и Търдин са резерви

Слушай на живо: Левски - Университатя (Крайова)

Станаха ясни стартовите състави на Левски и Университатя (Крайова). Двата тима се изправят един срещу друг в първи мач от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Битката стартира в 20:30 часа с първия съдийски сигнал на Матео Марченаро от Италия.

Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес оставя на резервната скамейка Кристиан Макун и Гашпер Търдин. На техните места ще действат Никола Серафимов, който бе титуляр в мачовете с Борац (Баня Лука) и Мехди Мубарик, който пък дебютира от първата минута в мача с Дунав.

Наставникът на Университатя Фелипе Коелю ще разчита на своята голяма звезда Щефан Баярам. Той ще бъде дейно подпомаган в атака от Мъндей Етим и Симон Елисор.

ЛЕВСКИ - УНИВЕРСИТАТЯ (КРАЙОВА) 0:0

Стартови състави:



Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов, 3. Майкон, 19. Мехди Мубарик, 35. Сержиньо, 47. Акрам Бурас, 17. Евертон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс, 7. Рейналдо



Университатя (Крайова): 21. Лауренциу Попеску, 28. Адриан Руш, 3. Олександър Романчук, 6. Владимир Скречу, 17. Карлос Мора, 20. Александру Чикалдау, 5. Анзор Меквабишвили, 11. Никушор Банку, 12. Мъндей Етим, 22. Симон Елисор, 10. Щефан Баярам



Стадион: "Георги Аспарухов", София

Главен съдия: Матео Марченаро

Начало: 20:30 часа

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