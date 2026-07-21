Евертон Бала: Всеки ден ставаме по-силни

Слушай на живо: Левски - Университатя (Крайова)

Голмайсторът на Левски Евертон Бала говори на официалната пресконференция преди мача на "сините" срещу Университатя (Крайова) от втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

Веласкес: Университатя е добър отбор, ще се постараем да предложим най-добрата наша версия

"Определено се развиваме в положителна посока от миналия сезон. Поставихме добра основа, а вече прибавихме и нови футболисти. Всеки ден ставаме по-силни. Искам да отбележа и подкрепата на публиката. Те винаги ни следват и това е много важно за нас.

Очакваме труден мач. Тренираме здраво и работим, но това правят и те. Както мачът утре, така и гостуването, ще бъдат трудни двубой. Трябва да се постараем да сме най-добрата версия на себе си.



Надявам се, че аз ще бия дузпите. Сержиньо е голям футболист, но си мисля, че аз ще бия дузпите в отбора", заяви звездата на "сините".

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Снимки: Борислав Трошев