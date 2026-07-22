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Босът на Крайова стопирал два трансфера преди Левски

  • 22 юли 2026 | 16:41
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Слушай на живо: Левски - Университатя (Крайова)

Президентът на Университатя (Крайова) Михай Ротару е блокирал изходящите трансфери в клуба с мисъл за Шампионската лига, съобщи iamsport.ro днес, часове преди мача на тима му срещу Левски (Сф) във втория кръг на Шампионската лига.

В Университатя вече са наясно, че има сериозен интерес към украинския защитник Олександър Романчук от Германия и Швейцария, докато получената оферта за грузинския национал Анзор Меквабишвили е отхвърлена.

Според изданието, Ротару е забранил всякакви сделки в посока навън, докато не стане ясно къде ще се играе тимът му в Европа, но основната цел си остава класиране в груповата фаза на Шампионската лига.

Още един нападател аут за Левски срещу румънския шампион (групата на "сините")
Още един нападател аут за Левски срещу румънския шампион (групата на "сините")

Бранителят Романчук е в центъра на вниманието на няколко важни клуба в Европа. Майнц, Базел и Вердер Бремен следят ситуацията с украинския защитник, а Динамо Киев вече е направил конкретно предложение за трансфера му. Отговорът на Крайова беше категоричен: предложението беше отказано. По всяка вероятност същото ще се случи, ако в този момент дойдат нови запитвания.

В същото време клубът се опитва да обезкуражи всеки заинтересован клуб. За важни играчи Ротару иска много високи суми, така че преговорите да не повлияят на основната цел за лятото.

Анзор Меквабишвили пристигна в Румъния през 2024-а от Динамо (Тбилиси) с трансфер от 750 000 евро. Година по-късно клубът инвестира същата сума, за да привлече Олександър Романчук.

Срещата на стадион „Георги Аспарухов“ започва тази вечер в 20:30 часа, а победителят от този дуел ще срещне в третия кръг на Шампионската лига някой измежду Омония (Кипър) и Кайрат (Алмати, Казахстан).

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