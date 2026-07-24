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  3. Левски с 65% шанс да елиминира Университатя

Левски с 65% шанс да елиминира Университатя

  • 24 юли 2026 | 10:19
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Специализираният сайт Football Meets Data определи шансовете на Левски и Крайова за продължаване в следващата фаза на Шампионската лига. Според изчисления то вероятността "сините" да запазят аванса си или да го увеличат е цели 65 процента. Съответно 35% е шансът на румънците да се класират за другия кръг.  Левски победи с 1:0 на "Георги Аспарухов". И така обърна нагласите. Интересното е, че преди сблъсъка фаворит за достигне до 3-ия квалификационен кръг на ШЛ бе Университатя, a Football Meets Data определяше шансовете на румънците това да се случи на 58%.

Левски спечели първата битка с Университатя, но пропусна да вземе по-сериозна преднина
Левски спечели първата битка с Университатя, но пропусна да вземе по-сериозна преднина

В другата фаза Левски или Университатя ще срещне победителя от двойката Омония Никозия – Кайрат Алмати. Кипърците спечелиха с 1:0 у дома. А шансовете им за продължаване са оценени на 80%.

Ако "сините" бъдат елиминирани от румънците, то ще отидат в третия квалификационен кръг на Лига Европа. А там ще се изправят срещу загубилия измежду Сабах – КуПС. Азерите победиха у дома с 1:0.

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