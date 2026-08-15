Марек с кадрови проблеми за визитата на "Огоста"

В четвъртото си поредно гостуване от началото на сезона във Втора лига Марек се изправя срещу Монтана. Двубоят е в неделя от 20:00 часа на стадион „Огоста“.

Кадрови проблеми за Монтана преди сблъсъка с Марек

Двама важни играчи на дупничани – капитанът Веселин Любомиров и Христо Каймакански, са наказани за по шест мача. Това поставя треньора Анжело Кючуков в деликатна ситуация при избора на титулярен състав.

Въпреки кадровите проблеми настроението в тима е приповдигнато, а Марек ще излезе в Монтана с амбицията да спечели трите точки.

След изиграните три кръга тимът от Дупница заема 12-ото място в класирането с 3 точки. Монтана е една позиция по-напред с 4 точки.

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