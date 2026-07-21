Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мъжкият национален отбор на България по волейбол се завръща след участието си в Лигата на нациите
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Голмайсторът на Университатя (Крайова) аут за гостуването на "Герена"

Голмайсторът на Университатя (Крайова) аут за гостуването на "Герена"

  • 21 юли 2026 | 14:14
  • 548
  • 0
Голмайсторът на Университатя (Крайова) аут за гостуването на "Герена"

Голмайсторът на Университатя (Крайова) Асад Ал Хамлауи е с контузия и пропусна последната тренировка на румънския шампион на базата "Илие Балачи". Той беше аут и при успеха на тима срещу УТА Арад на старта на първенството с 4:0, но не е успял да се възстанови навреме и ще пропусне първия мач с Левски от втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

Проблем за Левски: титуляр пропуска първия мач с Университатя (Крайова)
Проблем за Левски: титуляр пропуска първия мач с Университатя (Крайова)

Двубоят е утре в София от 20:30 часа и ще бъде ръководен от шведския арбитър Адам Ладебак. Реваншът е в следващата сряда в Крайова и е поверен на италианския съдия Матео Марченаро. 

Звездата на Университатя: Ще бъде много труден мач с Левски
Звездата на Университатя: Ще бъде много труден мач с Левски

Румънският първенец пристига по-късно днес в България, като ще има пресконференция от 18:30 с треньора Фелипе Коелю и футболиста Карлос Мора, но не е предвидена тренировка на родна земя. Ал Хамлауи отбеляза два гола при първата победа над МЛ Витебск с 4:1 в първия кръг на Шампионската лига. За негов заместник треньорът ще избира между Стивън Нсимба, Симон Елисор и Етим

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от БГ Футбол

Бивш играч на ЦСКА и Карабах: Ще победи този, който допусне по-малко грешки

Бивш играч на ЦСКА и Карабах: Ще победи този, който допусне по-малко грешки

  • 21 юли 2026 | 09:29
  • 3683
  • 2
Черно море вдига двама за дербито със Спартак (Варна)

Черно море вдига двама за дербито със Спартак (Варна)

  • 21 юли 2026 | 09:12
  • 929
  • 1
Неприятен удар за Левски - Ради Кирилов ще се оперира

Неприятен удар за Левски - Ради Кирилов ще се оперира

  • 21 юли 2026 | 09:09
  • 6213
  • 7
Ботев представи двама нови чужденци

Ботев представи двама нови чужденци

  • 20 юли 2026 | 23:32
  • 3560
  • 3
Величков: Липсваше духът на отбор, който се бори за победата

Величков: Липсваше духът на отбор, който се бори за победата

  • 20 юли 2026 | 23:09
  • 10031
  • 32
Тарторът на сектор "Г" към шефовете на ЦСКА: Вие сте мазохисти

Тарторът на сектор "Г" към шефовете на ЦСКА: Вие сте мазохисти

  • 20 юли 2026 | 22:40
  • 39449
  • 102
Виж всички

Водещи Новини

Проблем за Левски: титуляр пропуска първия мач с Университатя (Крайова)

Проблем за Левски: титуляр пропуска първия мач с Университатя (Крайова)

  • 21 юли 2026 | 10:56
  • 25070
  • 17
Изненада: аржентинецът Паредес не е получил червен картон за боя в края

Изненада: аржентинецът Паредес не е получил червен картон за боя в края

  • 21 юли 2026 | 13:46
  • 5700
  • 3
Ерата "Меси" не е приключила

Ерата "Меси" не е приключила

  • 21 юли 2026 | 09:03
  • 26010
  • 88
Волейболните национали се прибират в България

Волейболните национали се прибират в България

  • 21 юли 2026 | 14:45
  • 4352
  • 8
Венци Стефанов: Феновете пречат на отбора

Венци Стефанов: Феновете пречат на отбора

  • 21 юли 2026 | 12:41
  • 6774
  • 15
„Машината Испания“ смаза ранената душа на Аржентина: трите причини за тоталната доминация

„Машината Испания“ смаза ранената душа на Аржентина: трите причини за тоталната доминация

  • 21 юли 2026 | 09:00
  • 1523
  • 3