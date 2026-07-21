Голмайсторът на Университатя (Крайова) аут за гостуването на "Герена"

Голмайсторът на Университатя (Крайова) Асад Ал Хамлауи е с контузия и пропусна последната тренировка на румънския шампион на базата "Илие Балачи". Той беше аут и при успеха на тима срещу УТА Арад на старта на първенството с 4:0, но не е успял да се възстанови навреме и ще пропусне първия мач с Левски от втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

Проблем за Левски: титуляр пропуска първия мач с Университатя (Крайова)

Двубоят е утре в София от 20:30 часа и ще бъде ръководен от шведския арбитър Адам Ладебак. Реваншът е в следващата сряда в Крайова и е поверен на италианския съдия Матео Марченаро.

Звездата на Университатя: Ще бъде много труден мач с Левски

Румънският първенец пристига по-късно днес в България, като ще има пресконференция от 18:30 с треньора Фелипе Коелю и футболиста Карлос Мора, но не е предвидена тренировка на родна земя. Ал Хамлауи отбеляза два гола при първата победа над МЛ Витебск с 4:1 в първия кръг на Шампионската лига. За негов заместник треньорът ще избира между Стивън Нсимба, Симон Елисор и Етим.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago