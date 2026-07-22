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Още един нападател аут за Левски срещу румънския шампион (групата на "сините")

  • 22 юли 2026 | 13:40
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Нападателят на Левски - Хуан Переа, не попадна в групата на "сините" за днешния първи двубой от втория предварителен кръг на Шампионска лига срещу Университатя (Крайова). Таранът не успя да се възстанови от травма и се озова в лазарета, където е и друг централен нападател - Мустафа Сангаре. Така единствената типична 9-ка в групата е младият Стивън Стоянчов.

Аут за днешната среща са още Радослав Кирилов, Асен Митков, Оливер Камдем и Стипе Вуликич.

Групата на Левски:

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров;
Защитници: Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Майкон, Алекс Сентейес;
Халфове и нападатели: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Акрам Бурас, Сержиньо, Мазир Сула, Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов.

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