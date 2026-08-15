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Ботев Враца води преговори с ЦСКА

  • 15 авг 2026 | 13:28
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Ботев Враца води преговори с ЦСКА

Ръководството на Ботев Враца преговаря усилено с колегите си от ЦСКА преди неделния мач между двата отбора от Първа лига. Причина за това са Сейни Санянг и Абдула Кичуков, които са преотстъпени под Околчица именно от "армейците".

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Позицията на столичния гранд е, че и сега, както през миналия сезон, футболистите под наем не трябва да участват в срещата. Врачани обаче са налегнати от сериозна кадрова криза, след като и без това ограниченият състав понесе два сериозни удара при загубата с 0:3 от Славия в предишния кръг - Иван Горанов бе изгонен, а вратарят Марин Орлинов се контузи.

При евентуално отсъствие на Санянг и Кичуков, треньорът Тодор Симов ще има огромни затруднения да събере каквато и да е група за гостуването на "Васил Левски". Христо Янев отново ще заложи на голяма ротация преди ключовия първи мач от плейофите на Лига Европа срещу ОФИ Крит в четвъртък.

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