Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София) U18
  3. Отличен старт на сезона за Септември U18

Отличен старт на сезона за Септември U18

  • 15 авг 2026 | 14:21
  • 444
  • 0
Отличен старт на сезона за Септември U18

Септември стартира по отличен начин новия сезон в Елитната група до 18 години. Столичани постигнаха убедителна победа с 4:0 над Ботев Пловдив, а над всички в срещата бе Андрей Грозданов, който се отличи с хеттрик. Другото попадение за домакините бе дело на Александър Маринов.

Септември започна по-активно двубоя и още от първите минути наложи своето преимущество. В 21-вата минута Андрей Грозданов бе изведен с дълго подаване след изпълнение на аут, откъсна се от защитата на Ботев и реализира за 1:0.

Домакините продължиха да атакуват и създадоха няколко опасни положения пред вратата на гостите. Стражът на Ботев Кристиан Наджерян се отличи с няколко добри спасявания, но в 41-вата минута отново Грозданов намери път към мрежата и удвои преднината на своя тим.

След почивката Септември продължи да бъде по-добрият отбор на терена. В 67-ата минута Александър Маринов се разписа за 3:0, с което до голяма степен предреши изхода на двубоя.

Крайният резултат бе оформен в 75-ата минута. Андрей Грозданов реализира третото си попадение в срещата, оформи своя хеттрик и фиксира крайното 4:0.

Така Септември започна сезона в Елитната група до 18 години по категоричен начин, записвайки убедителна победа и спечелвайки първите си три точки.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Спартак (Пд) с нов трансфер

Спартак (Пд) с нов трансфер

  • 15 авг 2026 | 10:15
  • 1908
  • 0
Анатоли Нанков се завърна в ЦСКА

Анатоли Нанков се завърна в ЦСКА

  • 15 авг 2026 | 09:58
  • 5028
  • 10
Миньор се готви с настроение за дербито с Беласица

Миньор се готви с настроение за дербито с Беласица

  • 15 авг 2026 | 09:44
  • 2462
  • 0
Миньор привлече нов вратар

Миньор привлече нов вратар

  • 15 авг 2026 | 09:35
  • 1889
  • 0
Добри новини за Спартак (Плевен): Опитен играч се завръща за следващия мач

Добри новини за Спартак (Плевен): Опитен играч се завръща за следващия мач

  • 15 авг 2026 | 09:31
  • 1091
  • 0
Красимир Бислимов: Към момента вървим добре

Красимир Бислимов: Към момента вървим добре

  • 15 авг 2026 | 09:26
  • 888
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Определиха три дати за финала на Суперкупата между Левски и ЦСКА

Определиха три дати за финала на Суперкупата между Левски и ЦСКА

  • 15 авг 2026 | 14:48
  • 7435
  • 10
В Гърция обявиха трансфера на Груич в Левски, "сините" публикуваха интересен пост

В Гърция обявиха трансфера на Груич в Левски, "сините" публикуваха интересен пост

  • 15 авг 2026 | 12:15
  • 23020
  • 53
Лудогорец преследва пети пореден успех срещу набиращия скорост Ботев (Пловдив)

Лудогорец преследва пети пореден успех срещу набиращия скорост Ботев (Пловдив)

  • 15 авг 2026 | 07:09
  • 15344
  • 30
ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

  • 14 авг 2026 | 23:09
  • 53894
  • 172
Стойчо Младенов: ЦСКА е създаден за големи мачове в Европа, титлата е задача номер едно

Стойчо Младенов: ЦСКА е създаден за големи мачове в Европа, титлата е задача номер едно

  • 15 авг 2026 | 08:36
  • 15071
  • 114
България заема второ място дотук в отборното класиране на Световно във Франкфурт

България заема второ място дотук в отборното класиране на Световно във Франкфурт

  • 15 авг 2026 | 11:04
  • 4541
  • 2