Отличен старт на сезона за Септември U18

Септември стартира по отличен начин новия сезон в Елитната група до 18 години. Столичани постигнаха убедителна победа с 4:0 над Ботев Пловдив, а над всички в срещата бе Андрей Грозданов, който се отличи с хеттрик. Другото попадение за домакините бе дело на Александър Маринов.

Септември започна по-активно двубоя и още от първите минути наложи своето преимущество. В 21-вата минута Андрей Грозданов бе изведен с дълго подаване след изпълнение на аут, откъсна се от защитата на Ботев и реализира за 1:0.

Домакините продължиха да атакуват и създадоха няколко опасни положения пред вратата на гостите. Стражът на Ботев Кристиан Наджерян се отличи с няколко добри спасявания, но в 41-вата минута отново Грозданов намери път към мрежата и удвои преднината на своя тим.

След почивката Септември продължи да бъде по-добрият отбор на терена. В 67-ата минута Александър Маринов се разписа за 3:0, с което до голяма степен предреши изхода на двубоя.

Крайният резултат бе оформен в 75-ата минута. Андрей Грозданов реализира третото си попадение в срещата, оформи своя хеттрик и фиксира крайното 4:0.

Така Септември започна сезона в Елитната група до 18 години по категоричен начин, записвайки убедителна победа и спечелвайки първите си три точки.

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