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Левски U17 вкара четири след почивката и разби Локомотив (Пловдив)

  • 15 авг 2026 | 13:51
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Левски U17 вкара четири след почивката и разби Локомотив (Пловдив)

Левски U17 записа убедителна победа с 4:0 над Локомотив (Пловдив) в двубой от първия кръг на Елитната група до 17 години. Николай Неделчев отбеляза хеттрик за „сините“, а Ангел Божков си вкара автогол.През първото полувреме и двата отбора имаха добри възможности за гол.

В 7-ата минута Денислав Костов удари греда, а в края на частта Александър Митев се намеси решаващо и спаси опасен удар на Денислав Николов.

След почивката домакините решиха мача в рамките на кратък период. В 58-ата минута Ангел Божков си отбеляза автогол след опасно изпълнение на свободен удар от Васил Киров.

Само две минути по-късно Николай Неделчев удвои преднината на Левски. Нападателят се възползва от отбитата топка след удар на Мариян Йовов, който срещна гредата, и направи резултата 2:0.

В 76-ата минута Неделчев се разписа за втори път след отлично центриране на Кристиян Шиячки. В добавеното време нападателят оформи своя хеттрик и крайното 4:0.

Локомотив също имаше възможност да отбележи, но удар на гостите срещна гредата.

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