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  3. Левски тренира часове след победата в ШЛ

Левски тренира часове след победата в ШЛ

  • 23 юли 2026 | 12:37
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Първият тим на Левски проведе открита тренировка часове, след като сините се наложиха с 1:0 над Университатя Крайова в първи мач от втория квалификационен кръг на шампионската лига. В заниманието дейно взеха участие футболистите, които останаха резерви или не бяха в групата, както и тези, получили по-малко игрови минути в сряда вечер.

Сериозно тренираха вратарите.

Както се разбра след мача има футболисти с болежки след сблъсъка с румънците, но колко сериозни са проблемите ще стане ясно преди шампионатната среща с Локомотив София в събота вечер. Ще припомним, че Мехди Мубарик бе заменен на почивката като накуцваше. Радослав Кирилов пък бе в ложата с патерици, тъй като претърпя хирургическа интервенция на едното коляно.

Двубоят на стадиона в квартал Надежда е в събота от 21,15 часа.

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