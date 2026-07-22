Георги Костадинов: Видях Левски, който играе европейски футбол, доминира и носи радост на феновете

Спортният директор на Левски Георги Костадинов сподели първите си впечатления след победата на тима с 1:0 над Университатя (Крайова) в първи мач от втория кръг на квалификациите за Шампионската лига.

Левски спечели първата битка с Университатя, но пропусна да вземе по-сериозна преднина

"Момчетата показаха страхотна игра. Горд Левски! Видях Левски, който играе европейски футбол, доминира и носи радост на феновете. Можеше да вкараме още голове. Най-важно е как изглеждаме на терена, а именно гордо.



Играем срещу много сериозен отбор, спечели требъл. Отборът трябва да играе по абсолютно същия начин, със същото самочувствие и себераздаване. Този отбор, ако се предпази от контузии, ще продължи да израства. Има момчета с болежки, което е напълно нормално. Някои от новите не са направили пълноценна подготовка, ще трябва да извличаме най-доброто от всеки мач", заяви Костадинов.

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