Капитанът на Левски: Можехме да победим и с повече

Капитанът на Левски Кристиан Димитров бе доволен от победата на тима с 1:0 над Университатя (Крайова) в първи мач от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Бранителят, който отбеляза попадение смята, че реваншът ще е много труден, но “сините” отиват в Румъния, за да продължат напред.

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“Поздравявам феновете ни, които създадоха уникална атмосфера. Имахме ситуации да отбележим още голове, но нямахме късмет. Крайова е доста стойностен отбор и също имаха положения. Тук няма слаби отбори и всяко отпускане може да е фатално. Независимо кой вкарва голове, ние сме много добър колектив и затова имаме успехи. Чака ни много труден мач, но съм сигурен, че ще ни подготвят добре и се надяваме да продължим напред. Феновете ни ще ни липсват разбира се”, каза Димитров.

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