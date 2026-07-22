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Левски пречупи шампиона на Румъния и е на крачка от третия квалификационен кръг в Шампионската лига
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  3. Капитанът на Левски: Можехме да победим и с повече

Капитанът на Левски: Можехме да победим и с повече

  • 22 юли 2026 | 22:38
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Капитанът на Левски: Можехме да победим и с повече

Капитанът на Левски Кристиан Димитров бе доволен от победата на тима с 1:0 над Университатя (Крайова) в първи мач от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Бранителят, който отбеляза попадение смята, че реваншът ще е много труден, но “сините” отиват в Румъния, за да продължат напред.

Левски спечели първата битка с Университатя, но пропусна да вземе по-сериозна преднина
Левски спечели първата битка с Университатя, но пропусна да вземе по-сериозна преднина

“Поздравявам феновете ни, които създадоха уникална атмосфера. Имахме ситуации да отбележим още голове, но нямахме късмет. Крайова е доста стойностен отбор и също имаха положения. Тук няма слаби отбори и всяко отпускане може да е фатално. Независимо кой вкарва голове, ние сме много добър колектив и затова имаме успехи. Чака ни много труден мач, но съм сигурен, че ще ни подготвят добре и се надяваме да продължим напред. Феновете ни ще ни липсват разбира се”, каза Димитров.

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