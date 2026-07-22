Левски излиза за добър резултат срещу шампиона на Румъния

Слушай на живо: Левски - Университатя (Крайова)

Отборът на Левски излиза срещу шампиона на Румъния Университатя (Крайова) в първи мач от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Битката стартира в 20:30 часа с първия съдийски сигнал на Матео Марченаро от Италия.

Двата тима стигнаха до този кръг след категорични победи. "Сините" прегазиха с общ резултат 5:1 Борац (Баня Лука), като на "Герена" отборът на Хулио Веласкес заби цели четири попадения в мрежата на босненския шампион.

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Румънският тим отстрани Витебск със същия общ резултат, но тимът взе победи и в двата мача. Разгромен успех записаха и на старта на Суперлигата, побеждавайки с 4:0 УТА Арад.

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Левски също тръгна защитата на титлата си с три точки, надигравайки с 2:1 Дунав (Русе) на "Герена". Хулио Веласкес спести доста сили на част от основните си футболисти, а попаденията бяха дело на Кристиан Димитров и Акрам Бурас.

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Преди срещата испанският наставник на столичани похвали играта на Университатя, но бе категоричен, че отборът ще се постарае да покаже най-доброто си лице.



Лошата новина е, че той трябва да се справя с доста проблеми. Аут за първата среща са Асен Митков, Радослав Кирилов и Оливер Камдем. Под въпрос ще е Хуан Переа, а Мустафа Сангаре получи картотека, но все още не е ясно неговото състояние.

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Наставникът на Университатя (Крайова) Фелипе Коелю ще трябва да се справя без своя голмайстор Асад Ал Хамлауи, който отбеляза два гола при първата победа над МЛ Витебск с 4:1. Той заби 11 попадения през миналата кампания за "синьо-белите".

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ЛЕВСКИ - УНИВЕРСИТАТЯ (КРАЙОВА)

Стадион: "Георги Аспарухов", София

Главен съдия: Матео Марченаро

Начало: 20:30 часа

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