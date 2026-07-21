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Коелю показа уважение към Левски, но Университатя идва за победа

  • 21 юли 2026 | 19:44
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Наставникът на Университатя (Крайова) Фелипе Коелю и футболистът Карлос Мора участваха в пресконференцията, която шампионите на Румъния дадоха на стадион „Георги Аспарухов“. Първенците на България и Румъния се срещат утре вечер от 20:30 часа в първа среща от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят Левски - Университатя ще бъде ръководен от шведския рефер Адам Ладебак.

“Удоволствие за нас е, че сме тук и ще срещнем един силен отбор. В последните години много силно прогресира. Знаем, че има португалски футболисти, които са в отбора, познавам ги от първенството в Португалия. Тези футболисти могат да направят разликата. Труден мач ще бъде, знаем, че атмосферата ще бъде прекрасна. Ще се опитаме да направим добър мач и резултат. Силно сме амбицирани за това.

Това е част от футбола. Имам други решения и футболисти. Тази липса не би трябвало да ни се отрази. Фокусът ще ни бъде да се представим добре цялостно като отбор

Ще се опитаме да спечелим мача, това е нещото, което искаме да постигнем и трябва да се постигне. Ще търсим добро представяне като игра, но най-вече ще искаме да победим.

За най този мач който ни предстои е най трудният мач. Ще имаме тежко изпитание пред пълни трибуни утре”, заяви Коелю.

Карлос Мора пък призна, че е направен обстоен анализ на играта на Левски и отделните футболисти, с които разполага българския първенец. „Разузнахме противника, но сме се концентрирали единствено върху нашата игра и голямата ни цел, която е да продължим напред в турнира“, заяви Мора.

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