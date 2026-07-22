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  3. Треньорът на Крайова: Шансовете ни остават, можем да отстраним Левски

Треньорът на Крайова: Шансовете ни остават, можем да отстраним Левски

  • 22 юли 2026 | 23:47
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Наставникът на Университатя (Крайова) Фелипе Коелю не бе доволен от резултата при загубата с 0:1 от Левски в първи мач от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Все пак специалистът е на мнение, че на реванша румънците имат реални шансове да продължат напред.

Левски спечели първата битка с Университатя, но пропусна да вземе по-сериозна преднина
Левски спечели първата битка с Университатя, но пропусна да вземе по-сериозна преднина

“Знаехме, че Левски е силен от статични ситуации. Не съм щастлив от резултата, но от представянето съм доволен, защото имахме положения. Имаме шансове на реванша разбира се. Ще бъде трудно, но с помощта на феновете, можем да продължим напред”, каза Коелю

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