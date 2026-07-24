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Гимараеш се е разбрал с Арсенал, но Нюкасъл ще отхвърли офертата

  • 24 юли 2026 | 06:14
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Гимараеш се е разбрал с Арсенал, но Нюкасъл ще отхвърли офертата

От Арсенал са постигнали споразумение с бразилския халф на Нюкасъл Бруно Гимараеш. Очаква се официална оферта да бъде направена скоро, твърди авторитетният спортен журналист и специалист по трансферните въпроси Фабрицио Романо на страницата си в социалната мрежа Х.

Информацията обаче е само между играча и клуба от Лондон, но “свраките” ще бъдат на друго мнение. Според източника “артилеристите” планират да предложи на Нюкасъл 70 млн паунда, които се равняват на около 82 млн евро. Очаква се тази оферта да бъде отхвърлена, но в същото време английските шампиони са уверени, че имат шанс успешно да финализират сделката в рамките на летния трансферен прозорец. Самият мениджър на тима Микел Артета настоява за подписа на Гимараеш.

Лондонският клуб преди това бе отправил две оферти: първата за 55 млн паунда (ок. 65 млн евро), а втората за 65 млн паунда (ок. 76,2 млн евро). И двете оферти бяха отхвърлени.

През сезон 2025/2026 Гимараеш изигра 41 мача във всички турнири, реализирайки 9 гола и 8 асистенции. Настоящият му договор е до юни 2028 г. Според портала Transfermarkt пазарната му стойност се равнява на 70 млн евро.

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