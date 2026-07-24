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Неймар изригна срещу критиките, че е играл покер: Мога ли да тренирам или ще кажете нещо и за това?

  • 24 юли 2026 | 07:46
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Нападателят на Сантос и бразилски национал Неймар заяви, че играта на карти не му пречи да продължи състезателната си кариера на високо ниво.

„Хората винаги говорят за това, че играя покер. Но днес имах сутрешна тренировка. Пропуснах последния мач, защото току-що започнах да тренирам отново. Отидох на покер турнира в почивен ден. В момента се подготвям за тренировка. И също искам да ви попитам нещо: мога ли да тренирам или ще кажете нещо и за това?“, написа Неймар в социалните мрежи.

По-рано 34-годишният Неймар беше критикуван в социалните мрежи, след като беше забелязан на покер турнир в Сао Пауло, но не взе участие в последните мачове на Сантос в Бразилейро Betano и Копа Судамерикана. Сантос се надява да види играча си в предстоящия мач от бразилското първенство срещу Шапекоензе, който предстои на 26-и юли. Неймар игра за Бразилия на Мондиал 2026 г., а впоследствие бе определен от авторитетната медия ESPN като едно от разочарованията на турнира.

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