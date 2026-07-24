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Култовият Возиня може да подпише договор с чилийски гранд

  • 24 юли 2026 | 05:43
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Култовият Возиня може да подпише договор с чилийски гранд

Вратарят на Кабо Верде Возиня, който стана известен на геройските си изяви по време на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, може да продължи професионалната си кариера на клубно ниво в Чили въпреки своята напреднала футболна възраст от 40 години. Местният гранд Коло Коло е започнал преговори със стража, като идеята е дошла от президента на клуба Анибал Моса, съобщава журналистът Сесар Луис Мерло на страницата си в социалната мрежа Х.

Според източника, старши треньорът на отбора Фернандо Ортис не е поискал лично Возиня състава си, но не възразява срещу продължаването на преговорите и евентуалния входящ трансфер.

Возиня предвожда идеалния отбор на Мондиал 2026, избран от феновете
Возиня предвожда идеалния отбор на Мондиал 2026, избран от феновете

Возиня изигра четири мача на Световното първенство в Северна Америка, като запази две сухи мрежи. Договорът му с португалския отбор от втора дивизия „Шавеш“ изтече това лято. Националният отбор на Кабо Верде, който участва на финалите на Световното първенство за първи път в историята си, стигна до 1/16 финала, губейки с 2:3 от бъдещия финалист и тогавашен все още действащ световен шампион Аржентина. Също така отборът не загуби нито един мач в редовното време, след като в груповата фаза направи нулеви равенства с Испания и Саудитска Арабия, а срещу Уругвай стигна до 2:2.

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