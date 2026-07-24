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Клуб от МЛС е кандидат за подписа на Нунес

  • 24 юли 2026 | 07:24
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Клуб от МЛС е кандидат за подписа на Нунес

Уругвайският нападател на Ал-Хилал Дарвин Нунес може да се присъедини към клуба от Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада Атланта Юнайтед, твърди журналистът Бен Джейкъбс на страницата си в социалната мрежа Х. Според източника клубът е започнал предварителни преговори за подписа на футболиста.

Твърди се, чеграчът и Ал-Хилал са обсъждали възможността за взаимно прекратяване на договора му, но Нунес засега остава свързан с клуба. Очаква се той да напусне Ал-Хилал, тъй като рядко е получавал по-малко изяви, отколкото той е желал да има..

По-рано беше съобщено, че от Атланта обмислят да отправят оферта и за нападателя на Рен и швейцарски национал Брийл Емболо.

През сезон 2025/2026 Нунес изигра 24 мача за Ал-Хилал, в които оформи сметка от 9 гола и 5 асистенции. Миналото лято саудитският клуб придоби нападателя от Ливърпул за 53 млн евро. Според портала Transfermarkt пазарната му стойност се равнява на 20 млн евро. Договорът му със саудитския гигант е до лятото на 2028 г.

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