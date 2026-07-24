Арда и Славия откриват кръга със сблъсък в Кърджали

Арда и Славия откриват втория кръг в efbet Лига със сблъсък помежду си. Мачът в Кърджали започва в 21:15 часа и ще бъде ръководен от Геро Писков.
Двата отбора стартираха с равенства новия сезон. Момчетата на Александър Тунчев направиха 1:1 със Септември в столицата, докато "белите" завършиха при нулево реми срещу ЦСКА в "Овча купел".
Сега и Арда, и Славия са мотивирани да стигнат до първия си успех през кампанията, с който да дадат заявка за своите амбиции. Очаква се дебют с небесносинята фланелка днес да направи последното ново попълнение в тима - Доминик Янков.
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В лагера на гостите има няколко въпросителни, свързани с ключови играчи. Кристиян Стоянов, Жордан Варела и Илиян Стефанов не взеха участие в двубоя срещу ЦСКА, така че ще бъде интересно дали този път ще бъдат на разположение на Ратко Достанич.
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През миналия сезон двата отбора си размениха по една домакинска победа - 2:0 за Славия в София и 2:1 за Арда в Кърджали.
Начало: 21:15 часа
Съдия: Геро Писков
Стадион: "Арена Арда", Кърджали