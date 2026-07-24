Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Хилал
  3. Бензема и влязъл в конфликт с Ал-Хилал

Бензема и влязъл в конфликт с Ал-Хилал

  • 24 юли 2026 | 05:16
  • 214
  • 0
Бензема и влязъл в конфликт с Ал-Хилал

Нападателят на Ал-Хилал Карим Бензема и ръководството на клубния му Ал-Хилал са провели разговор преди началото на новия сезон в СПЛ на Саудитска Арабия. По време на тази среща е възникнало напрежение между двете страни, като френският нападател е споделил, че не иска да играе само в Азиатската Шампионска лига, твърди журналиста Бен Джейкъбс в страницата си в социалната мрежа “X”.

Според източника французинът разчита да бъде важна роля в отбора и през идната кампания, докато представителите на Ал-Хилал следят отблизо трансферния пазар за евентуален заместник.

Бензема премина в саудитския клуб през февруари 2026 г. Поради ограничението за чуждестранни играчи в СПЛ на Саудитска Арабия, бившият нападател на Ливърпул Дарвин Нунес не беше включен в състава на Ал-Хилал за сезона. Той игра само в Азиатската шампионска лига.

Миналия сезон Бензема изигра 13 мача за клуба, в които отбеляза 9 гола и направи 5 асистенции.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Милан взима френски талант в отбрана

Милан взима френски талант в отбрана

  • 24 юли 2026 | 04:42
  • 677
  • 0
Отаменди се оттегли от националния отбор

Отаменди се оттегли от националния отбор

  • 24 юли 2026 | 02:55
  • 758
  • 2
Готвят супер турнир с отбори от Северна и Южна Америка

Готвят супер турнир с отбори от Северна и Южна Америка

  • 24 юли 2026 | 02:33
  • 644
  • 0
Колумбия запазва треньора си след Световното

Колумбия запазва треньора си след Световното

  • 24 юли 2026 | 02:08
  • 321
  • 0
Френки де Йонг аут за месеци заради контузията

Френки де Йонг аут за месеци заради контузията

  • 24 юли 2026 | 01:23
  • 876
  • 0
Ираола призна: Да, вярно беше, че разговарях с някои клубове

Ираола призна: Да, вярно беше, че разговарях с някои клубове

  • 24 юли 2026 | 01:05
  • 850
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

  • 23 юли 2026 | 20:55
  • 112947
  • 633
Лудогорец изправен до стената след тежка вечер в Европа

Лудогорец изправен до стената след тежка вечер в Европа

  • 23 юли 2026 | 23:27
  • 55587
  • 211
Янев изненада с коментар за това как ЦСКА успя да неутрализира Карабах

Янев изненада с коментар за това как ЦСКА успя да неутрализира Карабах

  • 23 юли 2026 | 21:31
  • 40554
  • 91
Райс каза на какво се дължат катастрофалната игра и резултат на Лудогорец

Райс каза на какво се дължат катастрофалната игра и резултат на Лудогорец

  • 23 юли 2026 | 23:49
  • 12818
  • 12
Гьозтепе: Мъри Стоилов получи невероятна оферта, която трудно се отказва

Гьозтепе: Мъри Стоилов получи невероятна оферта, която трудно се отказва

  • 23 юли 2026 | 19:00
  • 57880
  • 64
Гимараеш се е разбрал с Арсенал, но Нюкасъл ще отхвърли офертата

Гимараеш се е разбрал с Арсенал, но Нюкасъл ще отхвърли офертата

  • 24 юли 2026 | 06:14
  • 114
  • 0