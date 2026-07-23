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Карабах 0:0 ЦСКА, над 20 000 по трибуните

  • 23 юли 2026 | 19:25
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Карабах 0:0 ЦСКА, над 20 000 по трибуните
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Слушай на живо: Карабах - ЦСКА

Карабах и ЦСКА играят при 0:0 в мача помежду им от втория квалификационен кръг на Лига Европа.

Христо Янев залага на вратата на Фьодор Лапоухов и пред него в защита Анжело Мартино, Теодор Иванов, Факундо Родригес и Пастор.

В халфовата линия отново е наситен центъра с четирима типично вътрешни полузащитници - Стефано Сенси, Жан-Филип Гбамен, Макс Ебонг и Бруно Жордао. В атака пък е дуото Леандро Годой - Йоанис Питас.

Направи впечатление присъствието много военни на стадиона в столицата на Азербайджан, които направиха гъст пръстен по цялата лекоатлетическа писта. Също така агитката на домакините беше разположена в две ярда в два срещуположни сектора. Както е известно, заради прекъсването на двубоя срещу Дери Сити преди седмица, ЦСКА получи санкция от УЕФА и дойде в Баку без своя публика.

Първият точен удар, макар и слаб, беше създаден от "червените" - в петата минута Йоанис Питас пробва мерника си от двайсетина метра. В 11-ата минута домакините осъществиха опасна акция по фланга, която завърши с изстрел на Бруно Ланга, но Фьодор Лапоухов следеше ситуацията внимателно и изби.

Карабах 0:0 ЦСКА

КАРАБАХ: 99. Матеуш Кохалски, 2. Матеус да Силва, 55. Абас Хусейнов, 4. Бенце Варконий, 5. Бруно Ланга, 35. Педро Бикальо, 8. Марко Янкович, 21. Олексий Кащук, 20. Кади Борхес, 10. Абдела Зубир, 11. Закария Саво.

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 17. Анжело Мартино, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 2. Дейвид Пастор, 8. Стефано Сенси, 6. Бруно Жордао, 5. Жан-Филип Гбамин, 7. Макс Ебонг, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Азербайджан

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Снимки: Startphoto

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