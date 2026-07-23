11-те на Апоел и Лудогорец

Станаха ясни съставите на Апоел (Тел Авив) и Лудогорец за първия мач помежду им от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Двубоят в унгарския град Мишколц започва в 21:30 и ще бъде ръководена от Алесандро Дудич.

Реваншът е седмица по-късно на „Хювефарма арена“ в Разград. Победителят от двойката ще се изправи срещу Жилина или Катовице.

Новият наставник на “орлите” Томас Райс залага на вратата на Хенрик Бонман и в защита Винисиус Ногейра, Антон Недялков, Едвин Куртулуш и Сон. В халфовата линия ще са Филип Калоч, Агибу Камара и Филип Станич. В предни позиции пък ще действат Алберто Салидо, Руан Секо и Ерик Биле. За израелците пък титуляр е националът Андриан Краев.

АПОЕЛ (ТЕЛ АВИВ) - ЛУДОГОРЕЦ

АПОЕЛ (ТЕЛ АВИВ): 22. Цур, 4. Чико, 5. Майембо, 6. Краев, 9. Боатенг, 10. Силва, 11. Ториел, 16. Лейднер, 51. Алтман, 97. Коко, 98. Фалкао

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 27. Ногейра, 3. Недялков, 15. Куртулуш, 17. Сон, 26. Калоч, 20. Камара, 14. Станич, 7. Салидо, 29. Биле, 12. Секо

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