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ЦСКА пусна билетите за Карабах, отвори три сектора, засега

  • 24 юли 2026 | 11:07
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ЦСКА пусна билетите за Карабах, отвори три сектора, засега

"Армейци,

Билетите за предстоящия реванш срещу Карабах от 2 квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа между ЦСКА и Карабах вече са в продажба. Срещата ще се играе на 30 юли (четвъртък) от 21:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

"Пропуски могат да бъдат закупени онлайн, на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ от днес (работно време 10:00-19:00 ч.) до деня на мача, когато касите ще работят от 12:00 ч. до началото на второто полувреме. Билети ще се продават и в официалния магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12 (работно време 10:00-19:00 ч.).

Цените на билетите са както следва:

• Сектор А, ВИП Ложа 8 – 100 евро
• Сектор А, Ложи – 25 евро
• Сектор А – 20 евро
• Сектор В – 20 евро
• Сектор Г – 12 евро

ВАЖНО!

В деня на мача (30 юли) ще работят 4 от билетните каси на ул. „Гурко“ (от 12:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя).

Призоваваме „червените“ фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя.

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

Билетите за сектора за гости ще бъдат разпространявани от ФК Карабах и няма да бъдат пускани в свободна продажба.

Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 19:30 ч.

Уведомяваме привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, че предварително трябва да подадат заявка на адрес press@cska.bg до 29 юли, 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички в деня на мача ще се осъществява през вход 26 на Сектор А в 20:00 ч.", съобщиха "червените".

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