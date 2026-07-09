Как Майкъл Олисе се превърна във "феномена" на Франция

Футболистът, който ни кара да се влюбим в играта, обикновено притежава специфична харизма. Тиери Анри я имаше и фактът, че този идол на поколението, родено през 90-те, днес е толкова впечатлен от Майкъл Олисе, трябва да ви подскаже, че 24-годишният французин е пълноправен член на същия елитен клуб.

Децата искат да го гледат, да го следват, да го копират. Олисе на практика събужда детето у Анри, който с удоволствие описва френския национал като „изрод“, „феномен“, „на друга планета“, „различен“ и „най-важния им играч“ – дори когато в същия отбор е и Килиан Мбапе.

Всичко при него изглежда толкова леко, готино и безгрижно. И все пак Олисе лесно можеше да бъде в Канзас Сити с Англия, тренирайки заедно със съотборника си от Байерн (Мюнхен) Хари Кейн и готвейки се за мач срещу Норвегия в Маями тази събота. Можеше да бъде бунтарят на Томас Тухел, а не на Дидие Дешан.

В крайна сметка Олисе е роден в Уайт Сити, близо до Шепърдс Буш, и е израснал в Хейс, до Хийтроу. Майка му Мина е от френско-алжирски произход, а баща му Винсент е нигериец. По-малкият брат на Майкъл, 21-годишният Ричард от академията на Челси, е представял Англия на юношеско ниво.

Въпреки това Олисе винаги е гледал само към Франция. Самият нападател обяснява, че просто е почувствал по-силна връзка, когато е трябвало да избира. Той израства като франкофил покрай майка си. Посещавал е страната редовно, наслаждавал се е на културата, харесвало му е да учи езика и е израснал с идоли като Анри, Зинедин Зидан и Никола Анелка – дотолкова, че си е представял и себе си да носи синята фланелка.

Анри: Олисе е най-важният играч на Франция

Твърди се, че Френската футболна федерация първа се е свързала с Олисе, след като е била уведомена за възможността да представлява страната. Футболната асоциация на Англия може би съжалява, че не се е борила по-упорито за него по-рано, като се има предвид, че той е имал типичното възпитание на английски футболист и е бил добре познат в системата. Но уви.

Ако потърсите информация в средите на детско-юношеския футбол, ще откриете истории за таланта на Олисе от най-ранна възраст. Те започват, когато е на шест години и родителите му забелязват обява в местния вестник „Хейс Газет“, търсеща деца за нов отбор. Олисе се присъединява и в един мач на Хейс Ют родителите му объркват пътя.

Те пристигат на полувремето, а Хейс губи с 0:2. Олисе влиза в игра, вкарва хеттрик и отборът му печели с 3:2. Треньорът на Олисе в отбора до 7 години се казва Майкъл Ричардс, който преди време описа младежа пред „Дейли Мейл Спорт“ като „на съвсем различна стратосфера“.

Винаги е имало скаути, които са се навъртали наоколо и са искали да бъдат представени на Мина и Винсент. Букайо Сака е играел за Грийнфорд Селтик, на около осем километра, така че той и Олисе понякога са се изправяли един срещу друг. Докато Сака се присъединява към академията на Арсенал, Олисе избира Челси на седемгодишна възраст, така че не само в английския национален отбор има поводи за съжаление.

Шон Конлън е скаутът, който препоръчва Олисе на Челси, като същевременно го тренира индивидуално чрез своята компания „Уи Мейк Футболърс“, специализирана в развитието на деца от 4 до 12 години. Конлън е изключително горд с тези, на които е помогнал да станат професионалисти, и винаги говори позитивно за Олисе. Сред коментарите му ще чуете, че неговият „футболен интелект е на най-високо ниво“ и че е бил и продължава да бъде „непредсказуем“ като играч.

Олисе обаче е трябвало да премине проби в Челси, за да получи пълна покана в базата в Кобъм. Източник, запознат с прослушването през 2009 г., разказва забавна история. Твърди се, че седемгодишният тогава Олисе се е явил на пробите за Челси с фланелка на Манчестър Юнайтед. Явно това не ги е притеснило особено, но през 2016 г., на 14-годишна възраст, Олисе е освободен.

Източник, работил с Олисе в Челси, описва това като „взаимно решение“, докато други твърдят, че решението е било по-скоро на клуба заради проблеми с отношението му. Един разпространен анекдот гласи, че докато съотборниците му изпълнявали обичайните упражнения за загрявка, той стоял настрана и си жонглирал с топката. Треньорът му казал да се присъедини към останалите или да се прибере. Олисе изритал топката във въздуха и се прибрал сам. Струва си да се отбележи, че поне един друг източник от Челси описва Олисе пред „Дейли Мейл Спорт“ като „много учтиво момче“ и „сдържан“, което предполага, че може да е бил по-скоро неразбран, отколкото непослушен.

Майкъл Олисе е само на асистенция от рекорда на Пеле на световни първенства

С изключение на едни проби в Манчестър Сити, Олисе прекарва около шест месеца без академия, докато Рединг не му дава шанс. Марк Боуен пристига в Рединг през март 2019 г. като технически директор, преди да поеме първия отбор. В предишно интервю за „Дейли Мейл Спорт“ Боуен го описва като притежаващ „арогантност, и го казвам в добрия смисъл на думата“.

Олисе не се е страхува; от никого. Според Боуен той е предизвиквал по-опитните играчи на Рединг да се опитат да му отнемат топката, уверен, че нямат никакъв шанс. Понякога те приемали поканата, което често завършвало с фал срещу Олисе, но това му помогнало да развие своята физическа устойчивост.

Въпреки това, някои от същите проблеми, споменати от източници в Челси, са били видими и в Рединг. Олисе е бил разочарован, докато все още е бил част от отбора до 23 години. Точността не е била силната му страна; често е влизал последен за отборните срещи. Ако някоя тренировка е била фокусирана върху защитата, Олисе не можел да разбере каква полза би имал от нея и не се притеснявал да зададе точно този въпрос.

Знаем обаче какво се случи след това. Олисе съзря и се съсредоточи върху представянето си във Висшата лига и отвъд нея. След като впечатли в Рединг, Кристъл Палас активира освобождаващата му клауза от 8 милиона паунда. От „Дейли Мейл Спорт“ си спомнят посещение на тренировъчната им база през януари 2023 г., докато Патрик Виейра беше мениджър.

„Бяхме в офиса на Виейра и той ни разказа как е говорил с Олисе, защото не е отпразнувал изравнителния си гол от пряк свободен удар в добавеното време при равенството 1:1 с Манчестър Юнайтед“, споделят от изданието. „Може да погледнете на това и да си помислите, че е арогантност“, казал им Виейра. „Но аз говорих с него и причината беше, че не беше доволен от играта си. Беше твърде самокритичен, защото смяташе, че не е играл достатъчно добре.“

На излизане от тренировъчната база на Палас, минавайки през столовата, журналистите се натъкнали на Олисе, който играел шах с Еберечи Езе. Двамата тъкмо си тръгвали и в знак на добро възпитание, всеки от тях се ръкувал с всички служители в кухнята, преди да се прибере у дома.

В края на сезон 2023-24 Байерн привлече Олисе за 52 милиона паунда, след като се твърди, че Челси се е оттеглил от надпреварата поради изискванията му за заплата. Хората на „Стамфорд Бридж“ може би сега смятат, че той би си струвал парите. Можеше да бъде техен, а също и на Англия. Вместо това, Байерн и Франция са благодарни, че го имат – играч, който е все още само на 24 години, потенциален бъдещ носител на „Златната топка“ и може би скоро световен шампион.

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