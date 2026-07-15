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Олисе е взел решение, което дава надежди на Реал и Перес

  • 15 юли 2026 | 18:58
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Една от големите звезди на Франция на Световното първенство - Майкъл Олисе, иска да се присъедини към Реал Мадрид през това лято, твърди журналистът Санти Ауна. Според източника крилото на Байерн (Мюнхен) смята, че това ще е най-добрият вариант за кариерата му и това да продължи да се развива като футболист. Позицията на германския шампион е, че Олисе не се продава на никаква цена, като баварците дори ще се опитат да го убедят да подпише нов контракт. Според Ауна Олисе ще обсъди ситуацията с клубното ръководство, след като се завърне в Мюнхен след участието си на Световното първенство.

Реал е готов да счупи трансферния рекорд. Още през миналия месец се появи информация, че предложението може да достигне обща стойност от 223 милиона евро, което би означавало, че ще подобри рекордния трансфер на Неймар. През 2017 година бразилецът премина от Барселона в Пари Сен Жермен за 222 милиона евро, като това все още си остава най-голямата трансферна сделка в историята на футбола.

Перес готви умопомрачителна оферта за Олисе, която може да счупи рекорда на Неймар
Перес готви умопомрачителна оферта за Олисе, която може да счупи рекорда на Неймар

Сумата ще бъде разбита по следния начин - 190 милиона сега плюс 33 милиона под формата на бонуси.

Още по време на кампанията си за последните президентски избори Перес обяви, че ще отправи най-мащабната оферта в историята на Реал Мадрид и тя ще бъде за голяма европейска звезда. В началото се твърдеше, че въпросната сума ще бъде около 150 милиона, но явно амбициозният президент на Реал е готов да вдигне още повече мизата след двата поредни сезона без трофей и активността на Барселона на трансферния пазар през това лято.

Вече се появиха спекулации, че в Байерн мислят за заместник на Олисе, като едно от споменаваните имена е това на Брадли Баркола, който е трансферна цел и на Ливърпул.

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