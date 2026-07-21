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Една от звездите се оказа във вихъра на сериозна семейна драма след края на Световното

  • 21 юли 2026 | 11:01
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Отличното представяне на Световното първенство на крилото на френския национален отбор Майкъл Олисе се оказа в центъра на сериозен личен скандал. Оказа се, че бившата му приятелка Фатима Заунбрехер е нарушила мълчанието си и е отправила сериозни обвинения срещу него във вестник „Билд“.

Олисе се разплакал в съблекалнята заради пропуските си при резултат 4:3
Олисе се разплакал в съблекалнята заради пропуските си при резултат 4:3

Фатима е казала пред журналисти, че е във връзка с крилото на Байерн (Мюнхен) от две години и че има 20-месечна дъщеря от него. Въпреки че Олисе официално е признал детето след направен тест за бащинство, тя твърди, че френският национал никога не го е виждал. Всякакви контакти са се осъществявали само чрез адвокати.

„Съкрушително е колко небрежен може да бъде някой към собственото си дете“, каза пред вестника 34-годишната жена, която работи в оптика в Дюселдорф. Тя иска да се бори, за да гарантира, че дъщеря ѝ Алия Нур, ще опознае баща си - и че той ще ѝ плаща адекватна издръжка.

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Франция разчита изцяло на головете от Реал и ПСЖ на голямата сцена

Според медийни спекулации, Майкъл Олисе печели около 14 милиона евро годишно в Байерн Мюнхен, където играе. Но Фатима Заунбрехер твърди, че адвокатите му са ѝ предложили „абсурдна сума“. Разочарована от поведението на бившия си партньор, тя отказала да мълчи и избрала да разкрие историята публично.

24-годишният футболист, който помогна на Франция за достигането на полуфинала на Мондиал 2026, за момента не е коментирал обвиненията на дамата. Двамата са се запознали в инстаграм, където той харесал нейни снимки, написал й съобщение и тя му отговорила. В началото са поддържали връзка от разстояние, след което са започнали да се срещат. Тази връзка е приключила малко преди да разбере, че е бременна, твърди самата тя. И оттогава двамата не са имали контакт.

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Снимки: Gettyimages

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