Бившият халф на Реал Мадрид и френския национален отбор Клод Макелеле призна, че лично е препоръчал на президента на Реал Мадрид Флорентино Перес да подпише с крилото на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе. Испанските медии съобщиха по-рано, че „белия балет“ се интересуват от 24-годишния футболист.
„Майкъл Олисе в Реал Мадрид? Бих подкрепил това. Имах възможността да говоря с президента Флорентино Перес и му казах: Ако има пари за харчене само за един играч, това е той. Олисе връща същото чувство за футбол, този вкус, който изпитвахме като деца: талант, свобода, качество, ефективност. Когато не е на терена, отсъствието му е забележимо. Когато Олисе е във форма, чувстваш, че може да направи нещо неочаквано във всеки един момент, като Меси“, сподели Макелеле.
Олисе играе за Байерн от 2024 г. През сезон 2025/26 той изигра 52 мача за мюнхенския клуб във всички състезания, отбелязвайки 22 гола и давайки 31 асистенции. На Световното първенство французинът направи шест асистенции в шест мача.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google