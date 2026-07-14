Макелеле към Перес: Ако има пари само за един играч, това е Олисе

Бившият халф на Реал Мадрид и френския национален отбор Клод Макелеле призна, че лично е препоръчал на президента на Реал Мадрид Флорентино Перес да подпише с крилото на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе. Испанските медии съобщиха по-рано, че „белия балет“ се интересуват от 24-годишния футболист.

„Майкъл Олисе в Реал Мадрид? Бих подкрепил това. Имах възможността да говоря с президента Флорентино Перес и му казах: Ако има пари за харчене само за един играч, това е той. Олисе връща същото чувство за футбол, този вкус, който изпитвахме като деца: талант, свобода, качество, ефективност. Когато не е на терена, отсъствието му е забележимо. Когато Олисе е във форма, чувстваш, че може да направи нещо неочаквано във всеки един момент, като Меси“, сподели Макелеле.

🚨 Claude Makelele: "I spoke to Florentino Pérez recently, and I told him that if he had to spend all the money on one player, that player should be MICHAEL OLISE.



Olise brings back the feeling of watching football, the taste of what we experienced as children: talent, freedom,… pic.twitter.com/J4x3BTKdP3 — Madrid Zone (@theMadridZone) July 14, 2026

Олисе играе за Байерн от 2024 г. През сезон 2025/26 той изигра 52 мача за мюнхенския клуб във всички състезания, отбелязвайки 22 гола и давайки 31 асистенции. На Световното първенство французинът направи шест асистенции в шест мача.

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