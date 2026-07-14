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  3. Макелеле към Перес: Ако има пари само за един играч, това е Олисе

Макелеле към Перес: Ако има пари само за един играч, това е Олисе

  • 14 юли 2026 | 18:28
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Бившият халф на Реал Мадрид и френския национален отбор Клод Макелеле призна, че лично е препоръчал на президента на Реал Мадрид Флорентино Перес да подпише с крилото на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе. Испанските медии съобщиха по-рано, че „белия балет“ се интересуват от 24-годишния футболист.

„Майкъл Олисе в Реал Мадрид? Бих подкрепил това. Имах възможността да говоря с президента Флорентино Перес и му казах: Ако има пари за харчене само за един играч, това е той. Олисе връща същото чувство за футбол, този вкус, който изпитвахме като деца: талант, свобода, качество, ефективност. Когато не е на терена, отсъствието му е забележимо. Когато Олисе е във форма, чувстваш, че може да направи нещо неочаквано във всеки един момент, като Меси“, сподели Макелеле.

Олисе играе за Байерн от 2024 г. През сезон 2025/26 той изигра 52 мача за мюнхенския клуб във всички състезания, отбелязвайки 22 гола и давайки 31 асистенции. На Световното първенство французинът направи шест асистенции в шест мача.

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