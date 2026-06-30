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Перес готви умопомрачителна оферта за Олисе, която може да счупи рекорда на Неймар

  • 30 юни 2026 | 13:55
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Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес подготвя умопомрачителна оферта за звездата на Байерн (Мюнхен) и Франция Майкъл Олисе. Според “Спорт” предложението може да достигне обща стойност от 223 милиона евро, което би означавало, че ще подобри рекордния трансфер на Неймар. През 2017 година бразилецът премина от Барселона в Пари Сен Жермен за 222 милиона евро, като това все още си остава най-голямата трансферна сделка в историята на футбола.

Сумата ще бъде разбита по следния начин - 190 милиона сега плюс 33 милиона под формата на бонуси.

Още по време на кампанията си за последните избори Перес обяви, че ще отправи най-голямата оферта в историята на Реал Мадрид и тя ще бъде за голяма европейска звезда. В началото се твърдеше, че въпросната сума ще бъде около 150 милиона, но явно амбициозният президент на Реал е готов да вдигне още повече мизата след двата поредни сезона без трофей и активността на Барселона на трансферния пазар през това лято.

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