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Упамекано разкри бъдещето на Олисе и дали ще премине в Реал Мадрид

  • 5 юли 2026 | 16:54
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Съотборникът на Майкъл Олисе в Байерн Мюнхен и в националния отбор на Франция, Дайо Упамекано, хвърли светлина върху бъдещето на играча, който е силно желан от Флорентино Перес.

Ако някой е имал съмнения, те вече са разсеяни. Майкъл Олисе ще остане в Байерн Мюнхен. Поне това твърди неговият съотборник Дайо Упамекано, който в последните часове беше попитан в микс зоната след мача на Франция срещу Парагвай от Световното първенство за бъдещето на полузащитника.

„Остава, остава“, заяви той пред германски журналист, без да оставя никакво място за съмнение относно Олисе, който е една от сензациите на Мондиала с френския национален отбор. Преди няколко дни от Реал Мадрид увериха, че не са се свързвали с играча, но не отрекоха, че той е ясна цел за летния трансферен прозорец.

От своя страна, президентът на Байерн Мюнхен се защити преди дни, като напомни многократно.

„Кажете на Флорентино да не си губи времето, Олисе не се продава. Той няма да бъде продаден“. Предстои да видим какво ще се случи по този въпрос в следващите дни.

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