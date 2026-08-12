Египетски национал ще играе в Саудитска Арабия

Крилото Трезеге се присъедини като свободен агент към Ал-Рияд от Саудитска Арабия, след като миналия месец прекрати договора си с египетския Ал-Ахли.

"Добре дошъл, Трезегол! Махмуд Трезеге официално е футболист на Ал-Рияд. От Египет до Рияд, Трезеге пристигна", написаха от клуба в социалната мрежа X, придружавайки публикацията със снимка на играча. Оттам обаче не разкриха финансовите подробности по трансфера.

👋 Welcome, Trezegoal!



Mahmoud Trezeguet is officially an #AlRiyadh player 🇪🇬🤩 pic.twitter.com/iDMTjyaNfK — Al-Riyadh Saudi Club (@Alriyadh_EN) August 11, 2026

Трезеге е играл за Андерлехт, Астън Вила, Касъмпаша, Истанбул Башакшехир и катарския Ал-Раян в кариерата си до момента. Той участва и на Световното първенство в Северна Америка това лято, където се разписа за победата за Египет с 3:1 над Нова Зеландия в груповата фаза, а "фараоните" достигнаха до осминафиналите на турнира в Северна Америка.

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