Тотнъм се насочи към нападател, който блесна на Световното и стана повод за скандал

Тимът на Тотнъм вече похарчи значителни суми за селекцията си до момента, опитвайки се да преобрази драстично облика на отбора, но на “Тотнъм Хотспър Стейдиъм” не смятат да спират до тук. Сега “шпорите” са се насочили към обновяване на атаката на тима, а начело в списъка на хората в тима е името на Флориан Балогун. Нападателят, който в момента е собственост на Монако, е юноша на Арсенал, откъдето бе пратен във Франция. Най-силният му сезон до момента в Лига 1 бе сезон 2022/23, когато той се разписа 22 гола. Според “Екип” от Тотнъм вече дори са започнали разговори с монегаските за футболиста, а се очаква цената на играча да е около 60 милиона евро. Самият Балогун е привлякъл интереса на хората при “шпорите” с отличното си представяне на Световното първенство това лято, където бе звездата на домакините от САЩ и отбеляза три гола и добави една асистенция.

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Балогун неволно попадна в заглавията това лято, когато получи червен картон при победата на САЩ над Босна и Херцеговина на осминафиналите на Световното първенство. Това изгонване трябваше да го остави извън игра за осминафиналния сблъсък с Белгия, но наказанието на Балогун беше „условно спряно“ за една година след намеса от ФИФА. Впоследствие президентът на САЩ Доналд Тръмп си приписа заслугата, че е повдигнал въпроса за червения картон пред Джани Инфантино.

От Тотнъм до момента привлякоха Сандро Тонали, Матеуш Фернандеш, Ян Пол ван Хеке, Маркос Сенеси, Андрю Робъртсън и Мартин Дубравка, а целта на Роберто де Дзерби в момента е да подсили нападението. Не е ясно какви са плановете на “шпорите” за част от настоящите играчи в офанзивен план като Доминик Соланке, Ричарлисон, Матис Тел и Деян Кулушевски.

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Снимки: Imago