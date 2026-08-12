Още три отбора ще се класират за плейофния кръг в Лигата на конференциите

След като вчера се изиграха първите две срещи реванш от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите, днес предстоят още три двубоя. В два от тях ще има и българско участие.

В 19:00 часа ГКС Катовице посреща Апоел (Тел Авив). Първият мач се изигра на неутрален терен и в него отборът на Андриан Краев, който в предишния кръг елиминира Лудогорец, се наложи с 2:0. Домакините от Полша ще разчитат много на подкрепата на феновете си, както и на факта, че са в по-добър игрови ритъм, защото местното първенство вече започна.

В същия час е и двубоят между ФК Копенхаген и Дебрецен. Датчаните са изявен фаворит след категоричния успех с 3:0 като гост миналата седмица. На вратата на унгарския тим отново се очаква да застане Пламен Андреев, който през уикенда беше титуляр при победата с 1:0 над Ниредхаза в шампионата.

С начален час 19:00 е и третият мач днес, който ще противопостави Рапид (Виена) и естонския Пайде. И тук интрига почти няма, след като австрийският гранд разгроми съперника си с 4:1 на чужд терен. Рапид е във впечатляваща форма от началото на сезона и постигна 6 поредни победи във всички турнири, а преди това не допусна нито едно поражение и в контролите.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google