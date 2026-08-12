Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!
  1. Sportal.bg
  2. Лига на конференциите - квалификации
  3. Още три отбора ще се класират за плейофния кръг в Лигата на конференциите

Още три отбора ще се класират за плейофния кръг в Лигата на конференциите

  • 12 авг 2026 | 07:30
  • 5615
  • 0
Още три отбора ще се класират за плейофния кръг в Лигата на конференциите

След като вчера се изиграха първите две срещи реванш от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите, днес предстоят още три двубоя. В два от тях ще има и българско участие.

В 19:00 часа ГКС Катовице посреща Апоел (Тел Авив). Първият мач се изигра на неутрален терен и в него отборът на Андриан Краев, който в предишния кръг елиминира Лудогорец, се наложи с 2:0. Домакините от Полша ще разчитат много на подкрепата на феновете си, както и на факта, че са в по-добър игрови ритъм, защото местното първенство вече започна.

В същия час е и двубоят между ФК Копенхаген и Дебрецен. Датчаните са изявен фаворит след категоричния успех с 3:0 като гост миналата седмица. На вратата на унгарския тим отново се очаква да застане Пламен Андреев, който през уикенда беше титуляр при победата с 1:0 над Ниредхаза в шампионата.

С начален час 19:00 е и третият мач днес, който ще противопостави Рапид (Виена) и естонския Пайде. И тук интрига почти няма, след като австрийският гранд разгроми съперника си с 4:1 на чужд терен. Рапид е във впечатляваща форма от началото на сезона и постигна 6 поредни победи във всички турнири, а преди това не допусна нито едно поражение и в контролите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мемфис Депай скочи на Коринтианс и ги засипа с обвинения

Мемфис Депай скочи на Коринтианс и ги засипа с обвинения

  • 12 авг 2026 | 10:56
  • 800
  • 0
Египетски национал ще играе в Саудитска Арабия

Египетски национал ще играе в Саудитска Арабия

  • 12 авг 2026 | 10:50
  • 322
  • 0
Слот обясни защо е отказал на Нидерландия

Слот обясни защо е отказал на Нидерландия

  • 12 авг 2026 | 10:46
  • 624
  • 0
Тотнъм се насочи към нападател, който блесна на Световното и стана повод за скандал

Тотнъм се насочи към нападател, който блесна на Световното и стана повод за скандал

  • 12 авг 2026 | 10:43
  • 2334
  • 0
ПСЖ и Астън Вила ще си оспорват Суперкупата на Европа в Залцбург

ПСЖ и Астън Вила ще си оспорват Суперкупата на Европа в Залцбург

  • 12 авг 2026 | 07:49
  • 8831
  • 2
Форлан иска да върне Луис Суарес в националния отбор

Форлан иска да върне Луис Суарес в националния отбор

  • 12 авг 2026 | 06:53
  • 6659
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

  • 12 авг 2026 | 10:22
  • 23508
  • 30
Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!

Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!

  • 12 авг 2026 | 12:00
  • 3319
  • 7
Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

  • 12 авг 2026 | 11:32
  • 3419
  • 4
Съперникът на Левски похарчи над 16 милиона за селекция до момента

Съперникът на Левски похарчи над 16 милиона за селекция до момента

  • 12 авг 2026 | 10:47
  • 9899
  • 8
Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

  • 12 авг 2026 | 09:37
  • 23460
  • 36
Левски повиши сериозно клубния си коефициент, България влезе в Топ 10

Левски повиши сериозно клубния си коефициент, България влезе в Топ 10

  • 12 авг 2026 | 10:27
  • 11784
  • 4