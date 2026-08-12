Слот обясни защо е отказал на Нидерландия

Бившият мениджър на Ливърпул Арне Слот разкри, че е оттеглил кандидатурата си за вакантния пост национален селекционер на родината си Нидерландия, защото иска да остане в клубния футбол. 47-годишният специарискт спечели титлата в Англия в първия си сезон на „Анфийлд“, но беше уволнен след втората година, когато отборът се нареди на 5-о място. А футболната федерация на Нидерландия (КНВБ) все още търси нов мениджър, след като Роналд Куман се оттегли след загубата им на осминафиналите от Мароко на Световното първенство това лято. Много медии смятаха, че Слот е сред фаворитите за ролята. Но днес трябваше да опровергава, че се е оттеглил от надпреварата, тъй като е имал дълги и неуспешни преговори за заплатата си и продължителността на договора си.

Арне Слот е отказал на Нидерландия

„Това не е вярно и е спекулация. Просто никога не стигнахме до този етап от разговорите, за да коментираме заплата и срок на договора“, каза той, според холандското футболно списание Voetbal International. „На този етап от кариерата си предпочитам да се виждам на тренировъчното игрище с играчите си всеки ден, нещо, което просто не е възможно по същия начин с национален отбор“. „Изпитвам голямо уважение към националния отбор и към KНВБ (Футболната асоциация) и мога да бъда само положителен за професионалния начин, по който преминаха разговорите през седмицата. Засега вярвам, че клубният футбол все още има много да ми предложи. И това е нещото, което ме интересува“, завърши Арне Слот.

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Снимки: Gettyimages