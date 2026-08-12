Мемфис Депай скочи на Коринтианс и ги засипа с обвинения

Нидерландският национал Мемфис Депай заяви във вторник, че бразилският клуб Коринтианс е "нарушил споразумението, като е решил да не удължи договора му", предаде Ройтерс. Бившият нападател на Манчестър Юнайтед и Барселона се присъедини към Коринтианс с двугодишен договор през 2024, като спечели Купата на Бразилия през 2025 и Суперкупата на страната тази година. Той записа 79 мача и отбеляза 20 гола във всички турнири. "Това подновяване беше изрично договорено както с президента, така и със спортния, правния и финансовия отдел. Някои хора обаче решиха да нарушат този ангажимент", написа Депай в социалните мрежи.

"Не исках тази ситуация и през целия процес винаги уважавах клуба, но сега съм принуден да реагирам решително, за да защитя интересите си. В следващите дни ще се изкажа публично, но бъдете сигурни, че няма да оставя това неприемливо поведение ненаказано", написа Депай Коринтианс не отговори веднага на изпратеното искане за коментар. Клубът от Сао Пауло, който заема седмо място в бразилската Серия А, заяви по-рано, че решението да не се удължи договорът на 32-годишния футболист се дължи на финансови причини.



"Стана ясно, че поемането на нов ангажимент от такъв мащаб няма да бъде съвместимо с финансовия баланс, който трябва да запазим, за да гарантираме устойчивостта на институцията", добавиха те. "Осъзнаваме, че това беше трудно решение, но то безспорно беше необходимо за бъдещето на Коринтианс", добавиха от клуба. От клуба заявиха, че президентът Осмар Стабиле ще даде пресконференция, на която ще коментира решението.

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Снимки: Gettyimages