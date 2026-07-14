Тревога в Барселона: Френки де Йонг с тежка контузия

Предсезонната подготовка за Барселона не започна по най-добрия начин. В понеделник част от играчите на първия отбор бяха привикани за задължителните медицински прегледи. Сред тях не бяха футболистите, участвали на Световното първенство, които получиха допълнителна почивка. Въпреки това през базата на клуба преминаха Роналд Араухо и Френки де Йонг, като именно нидерландецът се оказа в центъра на лошите новини.

Според информация на „Марка“ халфът е получил сериозна контузия в коляното. Все още няма окончателна диагноза, тъй като предстоят допълнителни изследвания в следващите дни. Въпреки това притеснението в клуба е огромно, тъй като има опасения за най-лошия сценарий. Не е изключено Де Йонг да остане извън терените в продължение на няколко месеца, като се говори дори за период на възстановяване от четири месеца.

Засега от клуба не са излезли с официално съобщение относно травмата. Преди това трябва да бъде потвърдена окончателната диагноза, което ще се случи едва след като играчът премине всички необходими тестове. Това, което изглежда сигурно, е, че ситуацията не е никак оптимистична.

През последните години Де Йонг нямаше късмет с контузиите. През изминалия сезон той пропусна почти два месеца от надпреварата заради мускулна травма в бедрото. Това се случи в ключов момент от кампанията – между края на февруари и началото на април. Преди това той страдаше от контузия в глезена, която го спря от игра на два пъти, като общо натрупа шест месеца извън терените и пропусна 31 мача.

Предстои да се види колко време ще отсъства този път. Ако прогнозите за четири месеца се потвърдят, полузащитникът няма да може да се завърне в игра преди ноември и ще пропусне голяма част от началото на сезона.

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