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Барселона набра 105 милиона евро за два часа

  • 17 юли 2026 | 15:33
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Футболният клуб Барселона обяви в петък, че е набрал 105 милиона евро чрез емисия на гарантирани облигации. Ценните книжа са с падеж през октомври 2036 г. и фиксиран купон от 5,14%. Според каталунския клуб операцията е предизвикала силен интерес сред международните инвеститори, особено в Съединените щати.

От клуба обясниха, че търсенето е надхвърлило двойно предлаганата сума, със свръхзаписване от над 200%. Цялата емисия е била пласирана за по-малко от два часа сред група американски институционални инвеститори, включваща застрахователни компании, инвестиционни фондове и пенсионни фондове.

Според Барса резултатът от операцията демонстрира доверието на пазарите в проекта на клуба и в развитието на неговата финансова стратегия. В тази връзка беше подчертано, че изискваният от инвеститорите спред е намалял от 240 на 202 базисни пункта в сравнение с предишната емисия, което се тълкува като подобрение във възприемането на риска на клуба.

Каталунският гранд ще използва набраните средства за укрепване на своята ликвидност и за продължаване на развитието на стратегическия си план. Целта е да се стимулира растежът и финансовата консолидация на клуба.

Голдман Сакс е действал като водещ мениджър и агент по пласирането на тази десетгодишна емисия облигации, която беше финализирана само за два часа.

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