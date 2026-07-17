Лапорта: Времето е от голямо значение в преговорите за Алварес

Президентът на Барселона Жоан Лапорта се изказа относно евентуалния трансфер на нападателя Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид.

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"Отправихме значителна оферта. Ако са склонни да я приемат, това е чудесно, но времето е от съществено значение. Дали ще запазим офертата, или не, зависи от това как ще се развият нещата през последните две седмици на юли. Играчът се е изказал, така че въпросът остава отворен. Той иска промяна на обстановката. Ние сме склонни да приемем. Ще видим как ще се развият нещата", каза Лапорта пред El Larguero.

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Преди това от шампиона на Испания заявиха, че няма да предлагат повече от 100 милиона евро за правата на национала на Аржентина.

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Снимки: Imago