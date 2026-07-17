Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Шампионът Левски започва сезона срещу новака Дунав – на живо със съставите на двата отбора
  1. Световно първенство
  2. Футбол свят
  3. Лапорта: Времето е от голямо значение в преговорите за Алварес

Лапорта: Времето е от голямо значение в преговорите за Алварес

  • 17 юли 2026 | 20:35
  • 191
  • 0

Президентът на Барселона Жоан Лапорта се изказа относно евентуалния трансфер на нападателя Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид.

Директор на Атлетико: Лапорта разиграва свой цирк, а Хулиан е лошо съветван
Директор на Атлетико: Лапорта разиграва свой цирк, а Хулиан е лошо съветван

"Отправихме значителна оферта. Ако са склонни да я приемат, това е чудесно, но времето е от съществено значение. Дали ще запазим офертата, или не, зависи от това как ще се развият нещата през последните две седмици на юли. Играчът се е изказал, така че въпросът остава отворен. Той иска промяна на обстановката. Ние сме склонни да приемем. Ще видим как ще се развият нещата", каза Лапорта пред El Larguero.

Барса предлага 100 млн. евро и играчи, за да вземе Хулиан Алварес
Барса предлага 100 млн. евро и играчи, за да вземе Хулиан Алварес

Преди това от шампиона на Испания заявиха, че няма да предлагат повече от 100 милиона евро за правата на национала на Аржентина.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Барселона набра 105 милиона евро за два часа

Барселона набра 105 милиона евро за два часа

  • 17 юли 2026 | 15:33
  • 2704
  • 6
Христо Стоичков и други световни легенди зарадваха деца в Сентръл Парк

Христо Стоичков и други световни легенди зарадваха деца в Сентръл Парк

  • 17 юли 2026 | 15:30
  • 2378
  • 6
Почина треньорът, донесъл една от най-сензационните титли в историята на Серия "А"

Почина треньорът, донесъл една от най-сензационните титли в историята на Серия "А"

  • 17 юли 2026 | 15:07
  • 17809
  • 7
Преди 10 години Кукурея разплака Лаутаро Мартинес

Преди 10 години Кукурея разплака Лаутаро Мартинес

  • 17 юли 2026 | 14:58
  • 6271
  • 4
Шеф на Атлетико към Барселона: Няма да продадем Хулиан дори за 200 милиона

Шеф на Атлетико към Барселона: Няма да продадем Хулиан дори за 200 милиона

  • 17 юли 2026 | 14:16
  • 3904
  • 8
Според Тухел проблемът на Англия е в начина на мислене

Според Тухел проблемът на Англия е в начина на мислене

  • 17 юли 2026 | 14:05
  • 3847
  • 30
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Дунав, Светослав Вуцов е резерва

11-те на Левски и Дунав, Светослав Вуцов е резерва

  • 17 юли 2026 | 20:50
  • 13632
  • 19
Шампионатът се завърна с голове, куриоз и ключова намеса на ВАР

Шампионатът се завърна с голове, куриоз и ключова намеса на ВАР

  • 17 юли 2026 | 20:59
  • 21606
  • 94
Никола Цолов с отлична позиция да се бори за две победи и на "Спа"

Никола Цолов с отлична позиция да се бори за две победи и на "Спа"

  • 17 юли 2026 | 17:50
  • 16884
  • 14
Какво беше това? Първият гол в efbet Лига падна по куриозен начин

Какво беше това? Първият гол в efbet Лига падна по куриозен начин

  • 17 юли 2026 | 19:26
  • 9473
  • 10
Доказано: хулиганите на Дери са виновни за боевете с агитката на ЦСКА, "червените" ги набили при самозащита (видео)

Доказано: хулиганите на Дери са виновни за боевете с агитката на ЦСКА, "червените" ги набили при самозащита (видео)

  • 17 юли 2026 | 16:49
  • 29293
  • 85
Нещата не вървят на добре: УЕФА с 5 тежки обвинения към ЦСКА

Нещата не вървят на добре: УЕФА с 5 тежки обвинения към ЦСКА

  • 17 юли 2026 | 12:57
  • 65694
  • 186