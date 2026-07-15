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  3. Германски нападател пристигна за своя трансфер в Барселона

Германски нападател пристигна за своя трансфер в Барселона

  • 15 юли 2026 | 18:57
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Германски нападател пристигна за своя трансфер в Барселона

Нападателят на Борусия (Дортмунд) Карим Адейеми пристигна за своя трансфер в Барселона, показват видеа от испанските медии в социалните мрежи.

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Германецът кацна този следобед на летището в Барселона, а утре сутрин ще премине медицинските си прегледи. Първата му тренировка с тима пък най-вероятно ще бъде още в петък. Както е известно, каталунците ще платят 22+7 млн. евро на Борусия за 24-годишния играч, който пък ще подпише петгодишен договор с новия си клуб.

Така Адейеми ще се превърне във второто ново попълнение на Барса през това лято след привличането на крилото Антъни Гордън, който пристигна от Нюкасъл.

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Снимки: Gettyimages

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