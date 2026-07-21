Започнаха преговорите между Манчестър Юнайтед и Рома за Коне

Според френското издание „Екип“ Манчестър Юнайтед е започнал официални преговори с Рома за френския национал Ману Коне. Твърди се, че исканата цена е 60 милиона евро, като с този ход „червените дяволи“ изпреварват Арсенал в надпреварата за подписа му.

Халфът направи изключително силно впечатление на Световното първенство през 2026 г., където успя да изтласка Орелиен Чуамени на резервната скамейка. Липсата му беше силно усетена, след като не взе участие в полуфиналния сблъсък срещу Испания.

Въпреки че Рома се класира за Шампионската лига, клубът все още се нуждае от продажби, за да набере средства. Коне винаги е бил смятан за най-вероятния футболист, който може да донесе сериозна сума в касата на „джалоросите“. След силните му изяви на Мондиала, цената на играча скочи от предишните 50 милиона евро на поне 60 милиона.

„Екип“ съобщава, че Манчестър Юнайтед е стартирал формални преговори с Рома за футболиста, което поставя клуба в по-изгодна позиция спрямо конкурента от Висшата лига Арсенал. Това представлява напредък в сравнение с последните няколко дни, когато италиански медии отбелязаха, че е осъществен контакт единствено с антуража на играча, но все още не и с Рома.

Същият източник информира, че още два отбора от Висшата лига са проявили интерес, като се смята, че единият от тях е Ливърпул. Въпреки това клубът от „Олд Трафорд“ определено има предимство.

В италианските медии се появиха предположения, че когато Манчестър Юнайтед се е отказал от сделката на стойност 45 милиона евро с Аталанта за Едерсон, причината не е била толкова провален медицински преглед, колкото промяна в решението към коя цел от Серия А да се насочат това лято.

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Снимки: Gettyimages